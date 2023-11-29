Kayserispor Başkanı Çamlı'nın avukatından 'yalan haber' açıklaması

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı hakkında bir haber sitesinde yayınlanan haber ile ilgili Çamlı’nın Avukatı Emir Akpınar tarafından açıklama yapıldı.

Avukat Emir Akpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilimiz Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’ya yönelik olarak bir haber sitesinde, bir gazeteci tarafından kaleme alınan "Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’ya Hapis Şoku" haber başlığı hukuka ve genel ahlaka aykırı olup haber içeriği de gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Müvekkil hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiştir. Dolayısıyla ortada infazı gerektiren bir ceza hükmü söz konusu değildir. Yalan ve iftira içerikli haberden kaynaklı olarak Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne Erişimin Engellenmesi talebinde bulunulacaktır. Ayrıca TCK madde 217/A gereğince Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan da ilgili gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”