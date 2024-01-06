Kayserispor Başkanı Çamlı, 'Özellikle öğrencilerimizin maçlara gelmesini istiyoruz'

Kayserispor taraftarının çok erdemli olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Öğrencilerden istediklerim sadece passoligleri olsun, bilet ücretlerini ben karşılarım. Ama passoligsiz bu iş olmuyor. Bundan dolayı ceza yiyor kulüp. Okuldaki öğrencilerimizin maçlara gelmesini istiyorum. Türbinleri adeta çiçek bahçesine çevirelim. Bilinçli seyircinin olduğu yerde küfür olmuyor' dedi. 

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  • 06.01.2024 11:03
  • Güncelleme: 06.01.2024 11:03
Kayserispor Başkanı Çamlı, 'Özellikle öğrencilerimizin maçlara gelmesini istiyoruz'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı 1HA mikrofonlarına konuşarak, Özellikle öğrencilerin maçlara gelmesini istiyoruz” dedi. 
Başkan Çamlı Kayserispor taraftarının çok erdemli olduğunu söyleyerek, “Burada ihmal edilen bir konu daha var. Bu kulübün kapıları kamuoyuna kapanmış.  Bu kulüp benim değil ki, Kayseri’nin. Taraftar gelecek takımın antrenmanını izleyecek. Bura ‘sevgi yumağı’ haline gelmiyorsa benim ne işim var burada? Taraftar türbine gelmezse maç oynamanın ne anlamı var. Bu yüzden taraftar her şeyi hak ediyor. Aslında en büyük saygıyı taraftar hak ediyor. Biz burayı yönetmek için oturmuşuz bu koltuğa. Zaten yönetmeyeceksen oturmayacaksın. Seyirci bu işin olmazsa olmazı. Kayseri seyircisi Fair Play’e aday. Bir sürü stada gidiyorum. Oradaki taraftarlar en ufak şeyde yuhalamaya başlıyor. Bizim seyircimiz çok erdemli davranıyor. En zor günümüzde de bizim yanımızda oluyor. Onlara helal olsun. Sivasspor maçını da şölene çevirelim. Saati ve günü iyi. Bilet fiyatlarını da biz olabildiğince dipte tutuyoruz, seyircimiz gelebilsin diye. Öğrencilerden istediklerim sadece passoligleri olsun, bilet ücretlerini ben karşılarım. Ama passoligsiz bu iş olmuyor. Bundan dolayı ceza yiyor kulüp. Okuldaki öğrencilerimizin maçlara gelmesini istiyorum. Türbinleri adeta çiçek bahçesine çevirelim. Bilinçli seyircinin olduğu yerde küfür olmuyor. Takımının lehinde 90 dakika sürekli takımını alkışlıyor. Tek istediğimiz seyircimiz oraya gelsin takımını desteklesin” ifadelerini kullandı.

1ha

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