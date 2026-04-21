Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Benim hala umudum var'

Kayserispor dün kritik maçta Gaziantep FK’ya konuk oldu. Maçı kaybederek küme düşme potasından kurtulma umudunu zora sokan Kayserispor’da Başkan Nurettin Açıkalın basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri ile gelen Başkan Nurettin Açıkalın, “Kayserispor’un geldiği bu noktadan mutlu olmamız imkansız. Ben de onadıkları oyuna, vermedikleri mücadeleye kızıyorum. Tek suçumuz bu kulübe sahip çıkmak. Sportif başarıyı, oyuncu yada oyun eleştirilir. Ben de kötü oynadıklarını biliyorum. Maaş ödemeleri ve prim sıkıntısı olduğu söyleniyor. Biz geçmişte 10 maç kazanamadığımızda da Kasımpaşa yada Gaziantep FK maçı öncesi de prim belirledik. Dünkü maç öncesi de maaş ödedik. Şu an 2 maaş alacaklar var. Bu konuda bir çok takımdan iyiyiz. Sezon başında da maaş problemimiz yoktu. Ben burada ‘sadece benim dediğim olsun’ demedim. Burayı hep istişare ile yönettik. Sergej Jakirovic’i Ahmet Dirgenali kardeşimiz getirmişti. Giden oyuncular da gelen oyuncular da hem istişare ile oldu. Bizden iyisini bilen vardır, anahtarı vermeye hazırım. Oyuncuları ben de eleştiriyorum. Bu oyuncular bu değil. Bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Bir futbolcu aynı hatayı 2 kere üst üste yapamaz. Ben o an sahada başkan olarak ne yapabilirim ki. Ben gidince oynayacaklarsa ben gelmeyeyim. Bu kulübe bu zamana kadar karşılıksız para veren tek başkanım. Bir lira temlikim yok. Kasımpaşa maçı öncesi 104 Milyon TL ödendi. Benim gücüm aklım buna yeter. Ben çıkıp oynayamam, menajerlik yapamam. Geldiğimiz noktada bir başarısızlık var, doğrudur. Şu an bu hocaya, bu futbolcu grubuna müdahale edebileceğimiz durum yok. Futbolculara da seslenmek istiyorum; son 4 haftaya girdik. Bir an önce kendilerine gelsinler. Giydikleri formaya layık şekilde çıkıp oynasınlar. Benim hala umudum var. Bu takımın bu ligde kalacağına inanıyorum” dedi.