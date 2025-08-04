Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Kayserispor ile oynayacakları maçı için erteleme talep edecekleri iddiası üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın bu talebi kabul etmeyeceklerini belirtti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş yönetiminin bu maç nedeniyle Kayserispor ile 10 Ağustos tarihinde oynayacakları maç için erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın bu talebi kabul edemeyeceklerini belirterek, “Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Senede bir kez izne gelen gurbetçilerimiz memleketlerinin takımını tribünden izlemek istiyor. Kayserispor’a destek olacakları kanaatindeyiz. Erteleme kararını kabul etmeyeceğiz” dedi.