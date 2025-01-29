Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Boa Morte takımdan ayrıldı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Boa Morte kimseye haber vermeden, kimseyle vedalaşmadan sözleşmesini fesih edip gitmiştir. Avukatlarımız çalışmalarını sürdürüyor' dedi.
Kayserisporlu futbolcu Aylton Boa Morte, Sivasspor maçından sonra takımdan ayrılmıştı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın bu konu ile ilgili olarak, “Boa Morte bizimle irtibata geçmeden sözleşmesini fesih ettiğini bildirirdir yazı göndererek kimseyle de vedalaşmadan takımdan ayrılmıştır. Bunun hukuki yaptırımları vardır. Avukatlarımız bu durumu inceliyorlar. Sonuçta kimseyi burada zorla tutamayız” diye konuştu.