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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Boa Morte takımdan ayrıldı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Boa Morte kimseye haber vermeden, kimseyle vedalaşmadan sözleşmesini fesih edip gitmiştir. Avukatlarımız çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Boa Morte takımdan ayrıldı

Kayserisporlu futbolcu Aylton Boa Morte, Sivasspor maçından sonra takımdan ayrılmıştı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın bu konu ile ilgili olarak, “Boa Morte bizimle irtibata geçmeden sözleşmesini fesih ettiğini bildirirdir yazı göndererek kimseyle de vedalaşmadan takımdan ayrılmıştır. Bunun hukuki yaptırımları vardır. Avukatlarımız bu durumu inceliyorlar. Sonuçta kimseyi burada zorla tutamayız” diye konuştu.

Haber Merkezi

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