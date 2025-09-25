Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Daha iyi oynamalıydık

Kayserispor, Beşiktaş ile Süper Lig'in 1’inci haftasında oynanması gereken ertelenen maça bugün çıktı. Müsabakayı Beşiktaş 4-0’lık skorla kazandı. Maçtan sonra stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kötü bir sonuç oldu. İstemediğimiz, arzu etmediğimiz bir sonuç aldık. Bahanelere de sığınmak istemiyorum. Bu takımın her futbolcusu değerlidir. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Beşiktaş da sonuçta ligin iyi takımlarından biri. Onların da yüksek kalitede isimleri var. Onların eksiklikleri bizim kadar etkilemez. Çünkü kadro derinlikleir bizden fazla. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi mücadele etmeliydik. Daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynadı. Hata yaptıkları da oldu. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden bu gençlerimize sahip çıkacağız. Geçen sene nasıl sahip çıktık. Onlar da takıma sahip çıktıysa biz de onlara sahip çıkacağız. Onlarla oynayacağız. Daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu süreçte ilk 11’de banko oynayan 3-4 oyuncu dışında banko oynayan futbolcularımız yoktu. İlk 11 oyuncusu, ikinci 11 oyuncusu diye bir şey yoktur. Hepsi değerli hepsi kıymetli. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. Evimizde oynayacağımız o maçta galibiyet alarak seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu.