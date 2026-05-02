  • Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Kenetlenme Çağrısı

Süper Lig'de oynanacak kritik Eyüpspor karşılaşması öncesi Kayserispor'da birlik mesajı verildi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Nurettin Açıkalın, yarın saat 20.00'de Kayseri'de oynanacak mücadele öncesinde taraftara ve şehir halkına kenetlenme çağrısında bulundu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada şehrin tüm dinamiklerinin takım etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirterek, “Büyük Kayserispor taraftarını ve kıymetli Kayseri halkını, şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, 90 dakika boyunca takımımızın yanında olalım. Bu maçı kazanıp önümüze bakalım” ifadelerini kullandı.
Kritik mücadelede tribünlerin tamamen dolması beklenirken, Kayserispor, sahasında oynayacağı maçta taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
(RHA)

