Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Zorlu bir deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Kayserispor bu konuda hedefine ulaştı” dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın 1-0’lık skorla yendikleri Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Açıkalın, “Rizespor yönetimine teşekkür ederiz. Zorlu bir deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Kayserispor bu konuda hedefine ulaştı. Eksikleri yok mu? Var. Bunları teknik heyetimizle konuşuyoruz. Sezonun ikinci yarısı için neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek önemli. Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde bir Türkiye Kupası deplasmanı var. Sonrasında İstanbul deplasmanı var. Ona konsantre olacağız. sevinçliyiz. Buradan güzel ayrılıyoruz. Şehrimize 3 puanla dönüyoruz. Taraftarımızın da desteği çok iyiydi. Onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.