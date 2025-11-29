  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Zorlu bir deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Kayserispor bu konuda hedefine ulaştı' dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın:  Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Zorlu bir deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Kayserispor bu konuda hedefine ulaştı” dedi. 

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın 1-0’lık skorla yendikleri Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Açıkalın, “Rizespor yönetimine teşekkür ederiz. Zorlu bir deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Kayserispor bu konuda hedefine ulaştı. Eksikleri yok mu? Var. Bunları teknik heyetimizle konuşuyoruz. Sezonun ikinci yarısı için neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek önemli. Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde bir Türkiye Kupası deplasmanı var. Sonrasında İstanbul deplasmanı var. Ona konsantre olacağız. sevinçliyiz. Buradan güzel ayrılıyoruz. Şehrimize 3 puanla dönüyoruz. Taraftarımızın da desteği çok iyiydi. Onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu gıda denetimi sürüyor
Kayseri’de hafta sonu gıda denetimi sürüyor
Bakan Göktaş, '15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz'
Bakan Göktaş, ”15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz”
Annesine karşı yağma suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Annesine karşı yağma suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Kasım enflasyon verileri çarşamba açıklanacak: Gözler ocak zammını netleştirecek 5 aylık farkta
Kasım enflasyon verileri çarşamba açıklanacak: Gözler ocak zammını netleştirecek 5 aylık farkta
Petshoplarda papağan satışlarına ruhsat şartı
Petshoplarda papağan satışlarına ruhsat şartı
Geleneksel oyuncak satışları düşüyor: 'Çocuklar tabletle susturuluyor'
Geleneksel oyuncak satışları düşüyor: 'Çocuklar tabletle susturuluyor'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!