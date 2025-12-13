  • Haberler
  • Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Devre arası gereken takviyeleri yapacağız'

Kayserispor, Süper Lig'in 16’ncı haftasında evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Çok fazla eksiklerimizin olduğu bir maça çıktık. Özverili oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi içeride de tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu. Konyaspor maçından sonra devre arası var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eksik olan yerlerimiz var. Kulübemiz çok zayıf. Bugün de gördük. Orayı desteklememiz lazım.  Teknik ekip çalışıyor. Devre arası gereken takviyeleri yapacağız. Yasaklarımızı kaldıracağız. Sağ bek, stoper, 6 yada 8 numara mevkiinde oynayan bir transerimiz olacak. Kadro yapısı önemli. Yabancı sayısı önemli. Yerli isim bulmak önemli. Bunları tamamladıktan sonra devre arası kampına yetiştirip ikinci yarı daha iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

