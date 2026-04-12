Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Evimizde arzu etmediğimiz bir sonuç aldık

Kayserispor, Süper Ligin 29’uncu haftasında evinde Fenerbahçe’ye 4-0’lık skorla mağlup oldu. Maçtan sonra stadyum çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Ağır bir sonuç, kötü bir sonuç. Evimizde arzu etmediğimiz türden sonuçlar alıyoruz. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu da bizi, taraftarımızı, kamuoyunu ve şehrimizi mutsuz ediyor. Ama çıktığımız bu yolda mutlaka başarılı olacağımıza inanarak aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Zaman zaman güzel oynadığımız bir dönemde, bir gol yedikten sonra takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Öz güven eksikliği de var. Bu tür eksikliklerimiz mevcut. Fenerbahçe, ligin şampiyonluğunu kovalayan bir takımı. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak ligde kalacağımızı umut ediyorum. Başarısızlık olduğunda taraftarımızın tepki göstermesi normal. Bugün bu sonuçtan sonra istifa isteyebilir, eleştirebilir. Bunların hepsi normal. Ancak biliyorsunuz, bir ay veya 40 gün önce Kayserispor bir kongreye gitti. Ben kongre kararı almıştım. Her hafta da kongreye gidemeyiz. Muhakkak ki eksiklerimiz varsa bunları tamamlamamız gerekir. O süreçte herkesi kongreye davet etmiştik, Milletvekilimiz adayları beklediğimizi söylemişti. Kendisi tarafından Nurettin Açıkalın aday gösterilmişti. Ben de kırmadım, devam ettim. Yine ederim, bir problem yok. Bunları göğüsleriz. Ama kötü sonuçlar olduğunda taraftarın tepkisi gayet normaldir, bunu normal karşılamak lazım” ifadelerini kullandı.



“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Takımda futbolcuların alacağı ile ilgili gelen soru üzerine Başkan Açıkalın , “Hafta içi Kayseri Büyükşehir Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın kulübümüze ziyareti olmuştu. Bu konular da konuşuldu. Kasımpaşa maçına çıkmadan önce maaş ödemesi yaptık. Cuma günüydü. Gerçekten zor şartlarda, Kasımpaşa maçı öncesi 1 maaş ödemesi daha gerçekleştirdik. Bazı oyuncularımızın 3, bazılarının 1-2 maaş alacağı var. Ancak şunu biliyorum: Maaş önemli, prim önemli, bunların zamanında ödenmesi de önemli. Ama sezon başından beri kaybettiğimiz puanlara baktığımızda, maaş ve prim borcumuzun olmadığı zamanlarda da puan kaybettik. Bu yüzden ‘maaş sorunu olduğu için kaybettik’ düşüncesini doğru bulmuyorum. Gençlerbirliği maçında 9 kişi kalıp son dakikada gol attığımızda maaş problemimiz mi vardı? Kocaeli’de son dakikada berabere kaldığımızda maaş problemimiz mi vardı? Dolayısıyla bunun sebep olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa maçında daha umutluyduk. Bu tür bahaneler olmasın diye yönetim olarak kendi cebimizden fedakârlık yaparak ödeme yaptık. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin içerisinde bbulunduğu ekonomik koşulları ortada. Şu an para bulmak çok zor. Bu gelirsizlikte kulübü yönetmek gerçekten zor. Geldiğimiz noktada zor. Duyuyorum ‘Para alamıyorlar ki oynasınlar’ deniyor ama para aldıkları zamanlarda da kaybettiğimiz büyük maçlar oldu. Bu yüzden bu tür bahanelere sığınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yönetim, ne zaman bir başarı olmuş da takdir etrmemiş. Dört-beş yıldır burada oynayan oyuncularımız var. Kayserispor’da kaç kuruş alacakları kalmış? Bunlar doğru değil. Başarısızlığın sığınağı parasızlık değildir. Kazanır, ‘gereğini yapın’ der. Yaparız” dedi.



“LİGDE KALACAĞIZ”

Teknik direktör konusunda gelen soruya Nurettin Açıkalın, “Ligin sonuna geldik. Teknik heyetle ilgili tasarruf konusunda bu sezon 3’üncü hocamızla çalışıyoruz. O da üzülüyor, özveriyle çalıştığını biliyorum. Teknik heyetin kendine göre bir sistemi var. Sonuçta bu hocayı biz getirdik. Zorla gelmedi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. İçeride önemli maçlar var. Bu maçlar önemli. Birlik ve beraberliği sağlayabilirsek ligde kalacağımıza inanıyorum. Ama herkes bir ucundan çekerse bu iş olmaz. Bu iş ancak birlikle olur. Daha önce de benzer süreçler yaşadık. Yaklaşık 10 hafta oynayıp 3 puan aldık, o da silindi. Biz 8 hafta üst üste kazanamadık. O dönemlerde de büyük primler açıkladığımızı hatırlıyorum, olmadı. Bugün yediğimiz gollere baktığımızda, ne yapabiliriz? Aranızda stoper, kaleci varsa gelip yardım etsin dedim. Bu saatten sonra bizim yönetim olarak görevimiz motivasyonu yönetmek düşer. Bu oyuncularla ligi tamamlayacağız. Taraftarın bazı oyunculara tepkisini anlıyorum, haklı olabilirler. Önümüze bakacağız. Başka Kayserispor yok. Başka gidecek limanımız yok. Bu soğukta herkes burada, taraftar orada, oyuncular özveriyle çalışıyor. Bu iş ancak birlikle olur. Motivasyonu sağlayamazsak düşeriz, ama ben Kayserispor’un çok önemli bir takım olduğunu ve son düdüğe kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Kayserispor’un ligde kalacağına inanıyorum. Fikstür olarak avantajlı bir döneme girdik. Allah’a inancımız tam. İnşallah ligde kalacağız. Allah bizi mahcup etmesin” açıklamalarında bulundu.