Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Evimizde böyle bir sonuç olsun istemezdik'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın 3-0’lık skorla yenildikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Açıkalın, “Gaziantep FK'yı tebrik ediyoruz. Centilmence bir maç yapıldı. Yenmekte var, yenilmek de var. Tabi sonuç bizim açımızdan iyi bir sonuç değil. Evimizde böyle bir sonuç olsun istemezdik. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyuncularımızla ilk yarıyı bitireceğiz. Devre arasında gerekli yerler gerekli müdahaleler yapılacaktır. Şehrimizin her zamankinden daha fazla kenetlenmesini istiyoruz. STK'larımız, iş adamlarımız, siyasilerimiz hiç kimse desteğini bu takımdan çekmeden her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. İnşallah daha iyi günlerde daha güzel sonuçları beraber alacağımıza inanıyorum. Her gün sabahleyin FIFA’nın ekranını açıyorlar. ‘Acaba bugün Kayserispor'a kaç tane yasak geldi’ diye bakıyorlar. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Kötüyü çağırmak gibi bir şey. Şimdi orada görünen bir transfer yasağı ceza anlamına gelmiyor. Bizim dosyamız yok. Borçlarımız var. Yani spor camiasından bir borcunuz olduğunda FIFA'ya müracaat ediyorlar. Normal şahsa borcunuz olduğunda borçlar kanununa göre icra mahkemelerine müracaat ediyorlar. Bu bununla aynı. Yani buradan kalıcı bir yasak gelecek, 2 dönem 3 dönem gelecek. Böyle bir ceza gelmeyecek arkadaşlar. Bizim fesih dosyamız yok. Borcumuz var. Koşullarda gerçekten zor. Ben o yüzden şehri kenetlenmeye davet ettim. O yüzden bu birliktelik muhakkak şart. Ama bizim diğer takımlar gibi 4-5 tane ödenmemiş maaşlarımız yok. Şu anda 2 maaşı geriden geliyoruz. Bu ayı doldursak 3 maaş olacak. Dönem dönem bir şekilde ödemeyen bir fon yaratmaya çalışıyoruz. Şehrin bütün unsurlarının daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Yoksa çıkıyorlar sağ olsunlar” şeklinde konuştu.