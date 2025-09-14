Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım'

Kayserispor, Süper Lig'in 5’inci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra stadyum çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligimizin güçlü takımlarından Göztepe’yi evimizde ağırladık. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Güçlerinin de farkındaydık. Öne geçerek güzel bir avantaj elde etmiştik. İlerleyen dönemde bir gol yedik. Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım. Biz de yeni bir takım kurduk. İlerleyen dönemde çalışarak sorunları giderecek bir takım oluşmuş. Kaliteli oyuncularımız var. Beraber daha fazla çalıştıklarında bu takım daha iyi yerlere gelecek, daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Takımımızı desteklemekten başka çıkar yolumuz yok. O nedenle sonuna kadar takımımızı destekleyeceğiz. Beşiktaş maçında da inşallah bu tribünleri dolduracağız. Kayseri şehri, Kayserispor’u gerektiği gibi desteklemiştir. Seyircilerimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sportif Direktör Muhammed Türkmen’in kırmızı kart görmesi hakkındaki soruya başkan Nurettin Açıkalın, “Takımımdan birinin kırmızı kart görmesini ben de istemem. Ben de daha sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyun atmosferi ile ne yaşıyorlar, bilmiyorum. Daha sakin olmamız gerekiyor. Hakemlerim bam teline basmadan bu sezonu götüreceğiz” yanıtını verdi.