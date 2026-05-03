Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: İleride 2 maçı da kazanacağımıza inanıyorum

Kayserispor, Süper Ligin 32’nci haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde kalma adına kritik maçı kazanamayan Kayserispor büyük bir avantajı değerlendiremedi. Maçtan sonra stadyum çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “ Ligin son haftalarında mücadeleler inanılmaz oluyor. Herkesin düşmeme mücadelesi verdiği bu haftalarda Eyüpspor da bizimle aynı kaderi paylaşıyor. İster istemez üzerimizde bu gerginlik oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadele ettiler. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece umudumuzu diğer haftalara taşıdık. 3 puanla bizi burada özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanya maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncular ve teknik heyetle bu düşünceden ayırmamak adına konuştuk. Kayserispor'un bir düşme endişesi taşımadan önümüzdeki 2 maçı kazanarak ligde yoluna devam etmesini umut ediyoruz. Bunun da böyle olacağını biliyoruz. Zaman zaman bugün oyunun düştüğü zamanlar oldu. Ama mücadeleyi verdiğimizde kazanabileceğimizi biliyorum. İleride 2 maçı da kazanacağımıza inanıyorum” dedi.