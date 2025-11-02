Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk'

Kayserispor, Süper Lig'in 11’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Heyecanı yüksek. Gitgelleri olan taraftarın da bizim gibi yerinde oturamadığı bir maç oldu. Mutluyuz. Uzun bir aradan sonra buradan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Kötü bir süreç yaşıyorduk. Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk. Bugün bir netice aldık. Takımımızı, teknik heyetimizi oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız son ana kadar takıma destek verdi. Kayserispor taraftarına yakışır şekilde destek vermiştir. Onlara da teşekkür ederim. Sadece 1 maç kazandık. Lig uzun hala önümüzde maçlar var. Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Kayserispor desteği her zaman hakkediyordur ve o desteği de her zaman görmüştür. Kayserispor mücadelenin adresi olmuştur. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır” şeklinde konuştu.