Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor

Sponsorluk için yapılan basın toplantısında Başakşehir maçına değinen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Ligin ilk haftasında oynayacağımız Beşiktaş maçı ertelendi. Bu hafta lig bizim için yeni başlıyor. İnşallah iyi başlayıp ligi iyi yerde biritmek istiyoruz. Taraftarın desteğinin kesintisiz olarak devam etmesini de istiyoruz. Kombinelere yoğun ilgi var. Çok teşekkür ederim. Ama bunun artarak devam etmesini istiyorum. İçeride oynayacağımız ilk maç Galatasaray maçı. Bu stadı içeride oynayacağımız maçta tam kapasite doldurmayı hedefleyelim. Kayserispor’a yakışır şekilde takımımızı destekleyelim. Bizlere olan inancınızı kaybetmeyiniz. Kayserisporumuzu sonuna kadar desteklemeye devam edin” açıklamasında bulundu.