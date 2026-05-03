Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

Süper Lig’in 32’nci haftasında Kayserispor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligin son haftalarına girildiğinde mücadeleler inanılmaz oluyor. Takımımızın düşmemek için mücadele verdiği bu haftada Eyüpspor’da bizimle aynı kaderi paylaşıyor. İster istemez tabii bu gerginlik üzerimizde oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadelelerini verdiler. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece diğer haftalara taşıdığımızı düşünüyorum. 3 puanla bizi burada özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanya maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, “Bugün bir avantaj kaybettik evimizde. Yenebilirdik, yenmeliydik, yenemedik. Ama 1 puan da bizi ligde bırakabilir. Önümüzdeki iki maçta 6 puan alıp işimizi şansa bırakmamamız gerekiyor artık. Başkanımın da söylediği gibi rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada 3 puan çok iyi olacaktı ama olmadı kısmet. Son iki maçı alıp inşallah bu ligde kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonuna seslenen Ersoy, “Yani böyle bir ofsayt çizgisi olmaz. Canlı izlediğimizde adam geriden çıkıyor sonradan bir ofsayt çizgisi oluyor. Gençlerbirliği maçında da aynısını yaptılar. Geçen ki Eyüp maçında da yediğimiz golde ofsaytı vermediler. Bu çizgiler nasıl çiziliyor? Ben anlamış değilim. Hakkımızı gasp ediyorlar gözgöze göre. Yazık oluyor. Bir şehre yazık oluyor. Burası bir camia, burası bir şehir takımı. Onun için federasyonu da buradan uyarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

