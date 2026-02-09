Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Oyuncularımız elinden geleni yaptı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın 2-1’lik skorla yenildikleri Kocaeşispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kayserispor sezonun 21’inci haftasında evinde Kocaelispor’a mağlup oldu. Stadyum çıkışı açıklama yapan Başkan Açıkalın, “Sözler boğazımızda düğümleniyor. Biz de tribünde çok heyecanla seyrettiğiniz bir maçtı. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Bizden geleni yapıyoruz. Yani bazen olmayınca olmuyor. Bugün de seyrettik. Bazen ters giden bir şeyler oluyor demek ki. Özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol oynadı. İkinci yarıda geriye düştükten sonra takımımız yine reaksiyon gösterdi. Son anlarda kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Seyircimizin haklı tepkisi var tabii ki. Olmalı da olacaktır da. Bizim onlardan yana herhangi bir şikayetimiz olamaz. Bu takımı her zaman desteklediler, yine desteklerler. Onlar da bizim gibi en iyisi olsun istiyorlar. Bizim de moralimiz çok bozuk. Üç puan parolası ile çıktığımız maçta rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada muhakkak puan almalıydık. Takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur. Zor günlerin takımı olmuştur ve oradan çıkmayı bilmiştir. Yine çıkacaktır. İçimizde en ufak şüphe yoktur. Bu birlik ve baraberliği sağladığımız sürece Kayserispor layık olduğu yerde olacaktır” diye konuştu. Hoca ile ilgili bir tasarruflarının olup olmayacağı hakkında gelen soru üzerine başkan Nurettin Açıkalın, “Şuanda herhangi bir şey yok. Daha dğerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak. Henüz çok sıcak. Hoca ile de kendi aramızda da konuşacağız. Hemen gönderelim yarın yetirelim gibi kolay işler değil” yanıtını verdi” cevabını verdi.