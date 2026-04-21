Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Radikal kararlar alınacak

Kayserispor, bugün oynanan maçta Gaziantep FK’ya mağlup oldu. Kritik maçı 3-0’lık skorla kaybeden Kayserispor’da müsabakanın ardından başkan Nurettin Açıkalın imzasıyla açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada, “Bugünkü kritik maçta maalesef kaybettik. Önümüzdeki 4 maçı kazanarak ligde kalmak adına yarından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak radikal kararlar alıp enerjimizi ve gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz.

Sezon başından itibaren yaşadığımız kötü günlerin ve büyük şanssızlıkların karşısında yine birlik ve beraberlik ile duracağız. Biz inanıyoruz ki olanda da,olmayanda da hayır vardır. Biz büyük bir camiayız.

Unutmayalım ki yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir. Tüm camiamızdan hepimiz adına özür diliyor, tüm şehri son 4 maçta kenetlenmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.