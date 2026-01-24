Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Üzgünüz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın 3-0’lık skorla yenildikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kayserispor sezonun 19’uncu haftasında evinde Başakşehir’e mağlup oldu. Stadyum çıkışı açıklama yapan Başkan Açıkalın, “Çok üzgünüz. Evimizde beklemediğimiz bir 3 puan kaybı yaşadık. Geçen haftaki maçtan sonra evimizde mutlak galibiyet bekliyorduk. Beklemediğimiz performans düşüklüğü taraftarımız kadar bizi de son derece üzmüştür. Zor bir fikstürümüz de var. Tamamlamamız gereken eksik yerlerimiz de bulunuyor. Transfer için gece gündüz çalışıyoruz ama kolay olmuyor. Özellikle ara transfer döneminde maksimum verim alabileceğimiz isimleri takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa sadece transfer yapmış olmak için 3-5 ismi buraya getirmek kolay. Ama biz burada tamamen Kayserispor’un menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla böyle kazalar yaşayacağız. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var. Kayserispor o maça gerektiği gibi çıkıp oynayacaktır. Skor önemli ama umarım takım en kısa zamanda oynaması gereken oyunu sahaya yansıtır. Son bir transferimiz vardı, bugün geldi. Onun dışında yazılanlar doğru değil. Ara transfer döneminde alınan ismin genellikle ilk 11 oyuncusu olması istenir. Semih kardeşimizi de kampımıza kattık. Biz teknik heyetin kimi oynatacağını belirleyen tarafta değiliz. Biz tamamen yönetim kısmındayız. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Ben başkanlıkta 1 yılımı doldurdum. Üç yıla yakın da as başkanlık yaptığım bir dönem var. Buralara kolay gelmedik. Ben as başkan olarak göreve geldiğimde transfer tahtasını açmak için gereken tutar 20 milyon Euro’ydu. Biz bu dönemde 750 bin Euro’ya açtık. Bunları yapmış olmak taraftar açısından takdir görür ama sahada da puan almak isteriz. Bu kadar verilen emeğin karşılığını sahada görmek isteriz. Geçen yıl bu buhrandan hep birlikte sırt sırta vererek çıkmıştık” dedi.