Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Zor bir maç olacağını biliyorduk ama 3 puan aldık'

Kayserispor, Süper Lig'in 23’üncü haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’u Talha Sarıarslan’ın golüyle 1-0’lık sonuçla yendi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Zor da geçti. Ama oyuncularımızın verdiği mücadele ortaya koymuş olduğu karakter sonucu buradan 3 puanı alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl ligin puanını aldık. Stresli ve gergin bir süreç. Taraftarlarımızı da kamuoyunu da anlıyoruz. Ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün 3 puanı alarak, daha güzel daha verimli oyun oynadığımızı da gösterebildik. İçeride oyuncularımızı da tebrik ettik. Seyircimizi de tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçı var, takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir. Galip geldiğimizde şehre bir bayram havası ulaşıyor. O yüzden bu takıma sahip çıkmayı herkese teklif ediyorum, öneriyorum. Burada bizimle beraber bu mücadeleyi devam etmelerini istiyoruz. Bugün Ramazan günü, son kadar takımımızı destekleyen seyircimize de çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki hafta da 3 puanını alır. Şehrimize döneriz. Göztepe maçı öncesi oyuncularımızdan birkaçı geldi, bu duruma üzüldüklerini söylemişlerdi. Ben o sözü oyuncularımızla konuşurken, ‘İster istemez başarısızlık var, burada benim de payım var. Ben o yüzden gitmem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir kongre kararı aldığım’ dedim. Onlar da elinden geleni yapacaklarını söylediler. O konuşma aramızda, ‘kazanırsak gitmez misin?’ sohbetiydi. Bende ‘kazanın kazandıktan sonra konuşuruz’ diye cevap vermiştim” diye belirtti.

“ŞEHRİN İLERİ GELENLERİ OTURDU BİR KARAR ALDI”

Başkan Nurettin Açıkalın konuşmasının devamında, “Kayserispor benim şahsi malım değil. Kayserispor Kayseri şehrinin bir değeri. Kayseri'de büyüklerimiz var, kamuoyu var, taraftarımız var. Bu sadece benim ‘adayım’ veya ‘değilim’ dememle olan bir şey değil. Çünkü ben buraya ‘adayım’ diye gelmedim. Aday değilim diye de şeye bir demiyorum. Şehrin ilerİ gelenleri oturdu bir karar aldı. Bu şekilde ilerlememiz gerektiğini düşündüler. İlk basın toplantımızda da söylemiştim, gelmem gerekiyordu. Ben de geldim. Gidenler olmuştu o zaman. Gitmelerinin gerektiğini düşünmüşler. Dolayısıyla bu tamamen benim inisiyatifimde veya benim kararımda olan bir şey değil. Ama bu şehir için, bu takım için ben başkan olurum veya olmam çok önemli değil benim için. Ama ben elimden geleni her zaman yapmayı taahhüt ediyorum” diye konuştu.

“MUHAMMED TÜRKMEN KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERMEDİK”

Muhammed Türkmen hakkında gelen soru üzerine Başkan Nurettin Açıkalın, “Muhammet Hoca güzel bir galibiyet aldı. Daha doğrusu geçen hafta 1 puan, bugün de 3 puan aldı. Toplam 4 puana ulaştı. Kendisi takım içerisinde özverili bir şekilde çalışıyor. Bunu da hafta içinde değerlendireceğiz. Kesin bir karara kavuşmuş değiliz o konuda” yanıtını verdi.