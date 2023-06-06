Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı takımın transfer yasağının kalkması adına çalıştıklarını söyleyerek, 'Çok uzak bir yolumuz kalmadı. Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum' dedi.

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  • 06.06.2023 16:13
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:02
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Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı takımın transfer yasağının kalkması adına çalıştıklarını söyleyerek, “Çok uzak bir yolumuz kalmadı. Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum” dedi.

FIFA’dan iki dönem transfer yasağı alan Kayserispor’da yönetim kurulu, sezon sonu itibariyle bu cezayı kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İHA’ya açıklama yapan Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, transfer yasağını kaldıracaklarına inandıklarını belirtti. Açıkalın, “Transfer yasağını kaldırmak için çok yoğun bir çalışmamız var. Transfer yasağı kaldırılacakmış gibi çalışıyoruz. Çok uzak da bir yolumuz kalmadı. Büyük bir sürprizle karşılaşmadığımız sürece transfer yasağını kaldıracağız. Ben bir sorun görmüyorum. Hocamızın hazırladığı bir rapor var. Bu doğrultuda oyuncu bakıyoruz, transfer görüşmesi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Yasağın kaldırılması için 10 milyon Euro üzerinde bir paraya ihtiyaç olup olmadığı yönündeki soruya ise sarı-kırmızılı yönetici, “Rakamlar doğru değil. Bunlar uzlaşı yoluyla aşağıya çekilecektir” cevabını verdi.

İHA

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