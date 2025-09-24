Kayserispor - Beşiktaş: 0-4
Kayserispor, Süper Ligin 1'inci haftasında ertelenen maçta bugün evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 0-4'lük skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
GOL. Maçın 15’inci dakikasında Beşiktaş’ta kendi yarı alanında topu kapan Orkun, orta yuvarlağa kadar geldikten sonra, savunma arkasına hareketlenen Rafa Silva’ya derinlemesine pasını gönderdi. Rafa Silva sağ ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden ağlara gitti. 0-1
GOL. Maçın 32’inci dakikasında Rafa Silva farkı ikiye yükseltti. Beşiktaşın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe doğru ortalanan topu savunma kafayla yayın sağ tarafına doğru yükseltti. Rafa Silva yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak sağ direk dibinden filelere gitti. 0-2
GOL. Maçın 45+1’inci dakikasında Abraham attı Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Abraham, topla birlikte ceza sahasına girip penaltı noktası üzerinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 0-3
GOL. Maçın 58’inci dakikasında Rafa Silvadan hat-trick Rafa Silva rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, sağ ayağıyla topun dibine girdi, meşin yuvarlak kalecinin sağ omzunun üzerinden filelere gitti. 0-4
MAÇIN KİMLİĞİ:
STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta
KAYSERİSPOR: Bilal, Cardoso, Tuci, Carole, Dorukhan, Ramazan, Opoku(Dk. 63 Abdulsamet), Jung Kayra(Dk. 46 Mehmet), Arif(Dk. 63 Burak), Nurettin(Dk. 72 Yiğit)
BEŞİKTAŞ: Mert, Emirhan, Uduokhai, Jurasek Svensson(Dk. 80 Necip), Orkun, Ndidi(Dk. 66 Kartal), Devrim(Dk. 60 Demir), Rafa Silva, Rashica, Abraham
GOLLER: Dk.15 Rafa Silva, Dk. 32 Rafa Silva, DK. 45+1 Abraham, Dk. 58 Rafa Silva (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Nurettin, Dorukhan, Carole, Ramazan (Kayserispor), Abraham(Beşiktaş), Necip Uysal (Beşiktaş),