Kayserispor, Beşiktaş'a bileniyor

Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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  • 19.01.2023 18:51
  • Güncelleme: 20.01.2023 02:23
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Kayserispor, Beşiktaş'a bileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile süren antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması pazar günü 16:00’da başlayacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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