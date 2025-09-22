Kayserispor - Beşiktaş erteleme maçını A.Deniz Kayatepe yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 1’inci haftasında oynanması gereken ve ertelenen müsabakaların hakemleri açıklandı. Kayserispor’un Çarşamba günü Beşiktaş ile oynayacağı erteleme maçını Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Reşat Onur Coşkunses görevlendirildi. Adnan Deniz Kayatepe, Kayserispor’un son olarak geçen sezon Gaziantep FK’ya 1-0’lık sonuçla yenildiği maçta dördüncü hakem olarak görev almıştı.