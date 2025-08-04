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Kayserispor –Beşiktaş maç biletlerine yoğun ilgi

Pazar günü Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın biletleri yoğun ilgi gördü.

Kayserispor –Beşiktaş maç biletlerine yoğun ilgi

Süper Lig’de 2025 – 2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Kayserispor sezonun ilk maçında Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu maçın biletleri Cuma günü satışa çıktı. Pazar günü saat 21.30’da başlayacak maçın biletleri yoğun ilgi gördü. Gurbetçiler başta olmak üzere vatandaşlar Passolig işlemleri ve maç biletleri için gişelerin yolunu tuttu.

Haber Merkezi

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