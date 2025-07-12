Kayserispor - Beşiktaş maçı 10 Ağustos'ta oynanacak
Süper Ligin ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Çarşamba pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.
TFF tarafından Süper Ligin 2025-26 sezonu ilk hafta programı açıklandı. Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk edeceği müsabaka 10 Ağustos Çarşamba pazar günü oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.
İlk hafta programı şu şekilde açıklandı;
1. Hafta Programı
8 Ağustos - Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray
9 Ağustos - Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe - Alanyaspor
10 Ağustos - Pazar
19.00 Eyüpspor - Göztepe
19.00 Rizespor - Göztepe
21.30 F.Karagümrük - Başakşehir
21.30 Kayserispor - Beşiktaş
11 Ağustos - Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor