Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.

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  • 18.01.2023 14:32
  • Güncelleme: 18.01.2023 15:16
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Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 100 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Misafir tribün biletleri ise Cuma günü satışa çıkacak.

Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon Tribün bileti: 400 TL

Batı Alt Tribün bileti: 350 TL

Batı Üst Tribün bileti: 300 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 200 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 150 TL

Kuzey Üst Tribün bileti: 100 TL

Güney Alt Tribün bileti: 100 TL

Misafir Tribün bileti: 130 TL

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İHA

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