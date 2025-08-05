Kayserispor – Beşiktaş maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayserispor ile Beşiktaş arasıda oynanacak olan müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Kayserispor – Beşiktaş maçı ertelendi

Kayserispor 10 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecekti. Beşiktaş, Perşembe günü UEFA Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle erteleme talep etmişti. Türkiye Futbol Federasyou tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ilk hafta oynayacakları lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, “Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Süper Ligin 1’inic haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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