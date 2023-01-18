Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Süper Ligin 20'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 18.01.2023 15:26
- Güncelleme: 18.01.2023 15:27
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Geçen hafta lig maçında Sivasspor’u yendikten sonra dün de Türkiye Kupası maçında Antalyaspor’u yenen Kayserispor Pazar günü karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kupa maçı sonrası Antalya’da kalan sarı kırmızılılar fitness çalıştı. Kayserinin yarına kadar şehre dönmesi bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Thiam ve Gavranovic’in Beşiktaş maçında oynaması beklenmiyor.
1ha
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