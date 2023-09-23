Kayserispor, Beşiktaş maçı işin yola çıktı

Süper Ligin 6’ncı haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, sabah havayolu ile İstanbul’a gitti. Son idmanını İstanbul’da yapacak olan sarı kırmızılılar maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk 5 haftasını yenilgisiz geçiren Kayserispor, bugün sabah saatlerinde hava yolu ile İstanbul’a gitti. Konaklayacağı otele geçen sarı kırmızılılar müsabaka öncesi son idmanını bu akşam yapacak. Ter idmanından sonra dinlenmeye geçecek olan Kayserispor’da Hosseini ve Arif kadroda yer aldı.