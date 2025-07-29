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Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. 10 Ağustos Pazar günü oynanacak olan maç bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada, “Birlikte Güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı!” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları 5 Bin 838 TL ile 2 Bin 838 TL arası olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Balkon: 5 Bin 838 TL,
Batı Üst: 4 Bin 338 TL,
Batı Alt: 5 Bin 338 TL, 
Doğu Alt: 4 Bin 838 TL,
Doğu Üst: 3 Bin 838 TL, 
Kuzey Üst: 2 Bin 838 TL, 
Güney Alt: 2 Bin 838 TL,
Güney Üst: 2 Bin 838 TL,
Misafir Tribünü: 3 Bin 689 TL

Haber Merkezi

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