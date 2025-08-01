Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor, 2025-2026 sezonu ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Maç 10 Ağustos Pazar saat 21.30’da başlayacak. Bu maçın biletleri 1 Ağustos Cuma saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Haydi Kayseri! Sezonun ilk iç saha maçında Şehrin Kalbi'nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 11.00'de satışa sunulacak” açıklamasında bulunuldu.

KAYSERİSPOR’DAN UYARI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan uyarıda, “Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içinde Beşiktaş logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini kulübümüze devredebilir. Devir edilen kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 10'u parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacak. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Ev sahibi takım biletleri, Beşiktaş logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartları ile satın alınabilir. Beşiktaş logolu kartlar sadece misafir takım tribününden bilet satın alabilecektir. Beşiktaş misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Balkon: 5 Bin 838 TL,

Batı Üst: 4 Bin 338 TL,

Batı Alt: 5 Bin 338 TL,

Doğu Alt: 4 Bin 838 TL,

Doğu Üst: 3 Bin 838 TL,

Kuzey Üst: 2 Bin 838 TL,

Güney Alt: 2 Bin 838 TL,

Güney Üst: 2 Bin 838 TL,

Misafir Tribünü: 3 Bin 689 TL