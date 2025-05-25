Kayserispor- Bodrum FK: 1-1
Kayserispor, Süper Ligin 37'nci 'haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kayserispor, Süper Ligin 37’nci 'haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL: Maçın 14'üncü dakikasında Soldan gelişen Bodrum FK atağında Kayserispor savunmasından seken topu kapan Brazao'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın 25'inci dakikasında orta alanı çabuk geçen Cardoso'nun pasında topla buluşan Nazon'un şutu üstten auta çıktı.
GOL: Maçın 62’nci dakikadında Nazon attı, Kayserispor eşitliği yakaladı… Sağ kanatta Gökhan erken ortasını ceza sahasına gönderdi. Nazon’un iyi pozisyon alarak yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 89 Kayra), Ali Karimi, Kartal, Ramazan (Dk. 69 Mane) Mehmet Eray (Dk. 46 Talha), Bourabia, Cardoso, Nazon
BODRUM FK: Diogo - Üzeyir (Dk 78 Puşcaş) , Ajeti, Ali Aytemur, Cenk (Dk. 88 Dmitrov), Taylan, Ahmet, Bardhi, Seferi (Dk. 61 Celal) Brazao (Dk. 88 Okita), Gökdeniz (Dk. 61 Ahmet)
GOLLER: Dk. 62 Nazon (Kayserispor) Dk. 14 Brazao (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Gökhan, Mane, Nurettin (Kayserispor) Ajeti, Ali (Bodrum FK)