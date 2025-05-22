Kayserispor - Bodrum FK maçını Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig’in 37’nci haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Alparslan Şen görevlendirildi.

Süper Ligin 37’nci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe-Galatasaray: Batuhan Kolak

25 Mayıs Pazar

19.00 Kayserispor- Bodrum FK: Kadir Sağlam

19.00 Konyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Başakşehir-Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Trabzonspor-Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Beşiktaş-Rizespor: Halil Umut Meler

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan