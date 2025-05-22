Kayserispor - Bodrum FK maçını Kadir Sağlam yönetecek
Kayserispor'un Pazar günü Bodrum FK ile oynayacağı maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig’in 37’nci haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Alparslan Şen görevlendirildi.
Süper Ligin 37’nci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe-Galatasaray: Batuhan Kolak
25 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor- Bodrum FK: Kadir Sağlam
19.00 Konyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Başakşehir-Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Trabzonspor-Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Beşiktaş-Rizespor: Halil Umut Meler
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan