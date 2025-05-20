Kayserispor, Bodrumspor maç biletleri bugün satışa çıkıyor

Süper Ligin 36’ncı haftasını 44 puanla 11’nci sırada tamamlayan Kayserispor bu hafta evinde kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor’u konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan Kayserispor - Bodrumspor maç biletlerinin fiyatı 38 ve 138 olarak belirlendi. Biletler bugün (20 Mayıs 2025) saat 15.00’de satışa çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bodrum FK maçının biletleri 38 TL'den satışa çıkıyor! Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sipay Bodrum FK ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00'te satışa sunulacak. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Antalyaspor müsabakasında Kuzey Alt C-D-E ve Kuzey Üst K Blokta yer alan taraftarlarımızın Bodrum FK maçına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Doğu üst tribünün tükenmesi durumunda Batı Üst tribünü satışa açılacaktır. Ev Sahibi takım biletleri, Bodrum FK logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Bodrum FK logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.