Kayserispor bu akşam kupa mesaisinde Fenerbahçe’ye konuk olacak

Türkiye Kupası’na 3’üncü Tur’da dahil olan Kayserispor daha sonra Iğdır FK, Sivas Belediyespor ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Son 16 turuna kalan sarı kırmızılılar bu turda Antalyaspor ile eşleşti. Kayseri ekibi Antalyaspor’u da yenerek Çeyrek Finale yükseldi. Türkiye Kupasına 5’inci Tur’da dahil olan Fenerbahçe ise iki tur sonra çeyrek finalde Kayserispor’un rakibi oldu. Bu akşam oynanacak olan maçı kazanan takım Sivasspor ile çeyrek final maçı oynayacak. Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın Fenerbahçe maçına hafta sonu Trabzonspor’u mağlup eden kadro ile çıkması bekleniyor.