Kayserispor bu sezon ilk kez gol yemeden galip geldi

Süper Ligin geride kalan 13 haftasında 1 galibiyet, 6 beraberlik 6 da yenilgi elde eden Kayserispor Rizespor deplasmanına 9 puanla gitmişti. Geçen hafta Gaziantep FK maçında sadece 1 isabetli şutu bulunan Kayserispor Rizespor maçında 3 isabetli şut ile oynadı. Kayseri ekibi Benes’in uzaktan kaydettiği golle maçı kazandı. Sarı kırmızılılar aynı zamanda sezonda ilk kez bir maçtan gol yemeden ayrıldı. Puanını 12’ye çıkartan Kayserispor hafta içi Ankara Keçiörengücü ile kupa maçına çıkacak ve daha sonra Eyüpspor deplasmanına gidecek.