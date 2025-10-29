Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Türkiye Kupası’nda aldı



2025 – 2026 Sezonunda geride kalan 10 lig maçında henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor bu sezon resmi maçlardaki ilk galibiyetini Türkiye Kupası’nda aldı.

2025 – 2206 Sezonuna Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı lig maçı ile başlayan Kayserispor daha sonra oynadığı 9 maçtan da galibiyet ile ayrılamadı. Son sırada yer alan Fatih Karagümrük’ün bir sıra üstünde yer alan sarı kırmızılılar bu sezon resmi maçlardaki ilk galibiyetini dün 3’üncü Lig takımlarından Niğde Belediyesi ile oynadığı Türkiye Kupası maçında elde etti. Tuci’nin maçın 3’üncü dakikasında kaydettiği golle galip gelen Kayserispor, süper ligde geride kalan 10 haftada 6 beraberlik 4 de yenilgi elde etti.