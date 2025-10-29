  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı

2025 – 2026 Sezonunda geride kalan 10 lig maçında henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor bu sezon resmi maçlardaki ilk galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı.

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı

Kayserispor bu sezonki ilk galibiyetini Türkiye Kupası’nda aldı
 

2025 – 2026 Sezonunda geride kalan 10 lig maçında henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor bu sezon resmi maçlardaki ilk galibiyetini Türkiye Kupası’nda aldı.
2025 – 2206 Sezonuna Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı lig maçı ile başlayan Kayserispor daha sonra oynadığı 9 maçtan da galibiyet ile ayrılamadı. Son sırada yer alan Fatih Karagümrük’ün bir sıra üstünde yer alan sarı kırmızılılar bu sezon resmi maçlardaki ilk galibiyetini dün 3’üncü Lig takımlarından Niğde Belediyesi ile oynadığı Türkiye Kupası maçında elde etti. Tuci’nin maçın 3’üncü dakikasında kaydettiği golle galip gelen Kayserispor,  süper ligde geride kalan 10 haftada 6 beraberlik 4 de yenilgi elde etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir Hafta Bir Yazar: Murat ÇAKIR
Bir Hafta Bir Yazar: Murat ÇAKIR
Kayseri Meteoroloji Kavşağı Açıldı: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Kayseri Meteoroloji Kavşağı Açıldı: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu
Ortaseki’de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu
Miniklerden 'Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı' etkinliği
Miniklerden ‘Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı’ etkinliği
Huzur 38 uygulamasında 55 aranan şahıs yakalandı
Huzur 38 uygulamasında 55 aranan şahıs yakalandı
Yahyalı'da Sokak hayvanlarına Yeni Yuva: Doğal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı
Yahyalı’da Sokak hayvanlarına Yeni Yuva: Doğal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!