Kayserispor, bugün Alanyaspor'u konuk edecek
Kayserispor, Süper Ligin 16'ncı haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek.
Kayserispor, Süper Ligin 16’ıncı haftasında bugün Alanyaspor’u konuk erecek. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak.
Hafta boyunca Alanyaspor maçına hazırlanan sarı kırmızılılar dün yaptıkları antrenman ile çalışmalarını tamamladı.
Kayserispor’da boyun fıtığı bulunan Gideon Jung, aşil tendonunda sakatlık bulunan Majid Hosseini, sol üst adalesinde kas yırtılması bulunan Burak Kapacak, Eyüpspor maçı sırasında sağ üst adelede orta derecede yaralanma ve ödemi Lionel Carole ile cezası bulunan Abdulsamet Burak takımda yer almayacak.