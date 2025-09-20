Kayserispor bugün Antalyaspor'a konuk oluyor

Kayserispor, Süper Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Süper ligde çıktığı 4 maçta 3 puan toplayan Kayserispor, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Hosseini ve Benasser ile Göztepe maçında sakatlanan Mane Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan kaleci Bilal ise Antalyaspor kafilesinde yer aldı. Kayserispor’un maça Bilal, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Mendes, Benes, Cardoso ve Onugkha 11’iyle çıkması bekleniyor.

