Kayserispor bugün Antalyaspor'u konuk edecek

Süper ligde 41 puanla düşme potasının üstünde yer alan Kayserispor, Süper Ligin 35’nci haftasının kapanış maçında Antalyaspor’u konuk edecek. Hafta boyunca Akdeniz ekibi ile oynayacağı maça hazırlanan Kayserispor dün son idmanını yaptı. Kırmızı- beyazlı konuk takım da dün havayolu ile Kayseri’ye gelerek konakladıkları otelde maç saatini beklemeye koyuldu. Bugün saat 20.00’de başlayacak olan maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Ackah ve Bahoken dışında eksik bulunmuyor. Kayserispor’un maça Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor.