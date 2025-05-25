Kayserispor bugün Bodrum FK'yı ağırlayacak

Kayserispor, bu sezonki son iç saha maçında bugün Bodrum FK'yı konuk edecek.

Kayserispor bugün Bodrum FK'yı ağırlayacak

Galatasaray maçının ardından iki gün izin yapan Kayserisporlu futbolcular daha sonra Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı. Hafta boyunca Bodrum FK maçına hazırlanan Kayserispor dün yaptığı ter idmanıyla çalışmalarını tamamladı. Sarı kırmızılılar bugün saat 19.00’da başlayacak olan maçta Bodrum FK ile karşılaşacak. Bodrum FK’nın durumu, Kayseri ekibi ile oynayacağı maçın dışında Konyaspor - Alanyaspor maçının skoru ile belli olacak.

Haber Merkezi

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