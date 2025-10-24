  • Haberler
Kayserispor bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Süper Ligde sondan birinci sırada yer alan Kayserispor bugün ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Ligde geride kalan 9 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı kart cezası bulunan Carole ile sakatlığı bulunan Hosseini bu maçta yer alamayacak. Kayserispor’un maça Bilal, Ramazan, Denswil, Arif, Abdulsamet, Dorukhan, Mane, Furkan, Benes, Cardoso ve Onugkha 11’iyle çıkması bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan ve Yasin Kol’un yöneteceği karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Haber Merkezi

