Kayserispor bugün Galatasaray'a konuk olacak
Kayserispor, Süper Ligin 36'ncı haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak.
Süper Lig’de 44 puanla 11’inci sırada yer alan Kayserispor bugün Galatasaray’a konuk olacak. Dün hazırlıklarını tamamlayan ve akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul’a gelen Kayserispor konaklayacağı otele geçti. Sakatlıkları bulunan Bahoken ile Ackah dışında eksik bulunmuyor. Kayserispor’un maça Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso ve Nazon 11 ile çıkması bekleniyor. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.