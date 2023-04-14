Kayserispor bugün Galatasaray’a konuk olacak

Süper Ligin 29’uncu haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Kayserispor, maç saatini beklemeye koyuldu. Ligde Trabzonspor ve Ümraniyespor’u mağlup ederek 7’inci sıraya yükselen Kayserispor, bugün konuk olacağı renktaşını sezonun ilk maçında mağlup etmişti. Kayserispor’un bugün oynanacak olan müsabakaya Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan, Kemen, Mensah, Mane, Cardoso, Thiam ve Gacranovic 11’i ile başlaması bekleniyor. Hakem Mustafa Kürşat Filiz’în yöneteceği müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Kayserispor’da Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Ali Karimi sarı kart sınırında bulunuyor.