Kayserispor bugün Galatasaray'ı ağırlayacak

Kayserispor sezonun ilk iç saha maçında bu akşam 21.30'da başlayacak maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor geçen hafta deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor bugün sezonun ilk iç saha maçında Galatasaray’ı konuk edecek. Renktaşlar arasında bugüne kadar oynanan 58 maçta Galatasaray 36, Kayserispor ise 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere bitti. Kayserispor’un maça Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku 11’iyle çıkması bekleniyor. Galatasaray’ın ise, maça Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen 11’iyle başlaması bekleniyor. Bugün saat 21.30'da başlayacak müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

