Kayserispor bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak
Sezonun ilk haftalarından itibaren puan cetvelinde alt sıralara yerleşen Kayserispor, bugün Gaziantep FK’ya konuk olacak. Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye mağlup olarak ateş hatttından çıkma fırsatını değerlendiremeyen sarı kırmızılılar bugün oynanacak maçı kazanırsa küme düşme potasından kurtulacak. Hafta boyunca bu maça hazırlandıktan sonra dün karayolu ile Gaziantep’e gelen Kayserispor maç saatini beklemeye koyuldu. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları geçen Talha ile Carole kafilede yer aldı. Atilal Karaoğlan’ın yöneteceği Gaziantep FK – Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak.