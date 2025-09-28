Kayserispor bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Kayserispor, Süper Ligin 7'nci haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan takımlardan Kayserispor, yıllar sonra tekrar Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Puan cetvelinde 15 ve 16’ıncı sırayı paylaşan takımların mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Kayserispor’un müsabakaya Bilal - Ramazan, Jung, Arif, Carole, Dorukhan, Opoku, Mehmet Eray, Cardoso, Benes ve Onugkha 11’iyle başlaması bekleniyor.