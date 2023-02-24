Kayserispor bugün Giresun yolcusu

Süper Lig erteleme maçında Giresunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün Karadeniz'e hareket edecek.

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  • 24.02.2023 08:51
  • Güncelleme: 24.02.2023 08:51
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Kayserispor bugün Giresun yolcusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig erteleme maçında Giresunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün Karadeniz’e hareket edecek.

Kayserispor, 6 Şubat’ta oynanması gereken ancak deprem felaketinden dolayı 25 Şubat’a ertelenen Giresunspor maçı için son çalışmasını bugün yapıp Giresun’a hareket edecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, haftalar sonra oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sakatlığı geçen ve form tutmaya başlayan Mario Gavranovic’in de kadroda olacağı Kayserispor’da sarı kart cezalısı Olivier Kemen oynayamayacak.

Kayserispor, bugün son çalışmasını gerçekleştirip öğleden sonra Kayseri’den ayrılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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