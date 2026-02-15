Kayserispor bugün Göztepe'ye konuk olacak
Kayserispor, Ligin 22'nci haftasında bugün deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
Süper Lig’de 15 puanla küme düşme potasında yer alan Kayserispor, bugün Göztepe’ye konuk olacak. Teknik direktör belirsizliği devam eden Kayserispor’da takımı in başında Sportfi Direktör Muhammed Türkmen’in olması bekleniyor. Kayserispor’da sakatlığı bulunan Hosseini ile sarı kart cezası bulunan Bennasser ve Görkem Sağlam forma giyemeyecek. Göztepe ile Kayserispor maçı 17.00’de başlayacak.